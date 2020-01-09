驻港公署批美国会报告：没资格对香港事务指手画脚

中国外交部驻港公署发言人对美国会及行政当局中国委员会发布的年度报告表示反对，指这一报告颠倒黑白，干涉中国内政。

根据中国外交部驻港公署网站消息，针对美国会及行政当局中国委员会发布的年度报告，驻港公署发言人表示强烈义愤和坚决反对，指这一报告颠倒黑白、歪曲事实，粗暴干预香港事务、干涉中国内政。

发言人指出，该报告涉港内容满纸荒唐、一派胡言，更语带威胁，充斥着无知、偏见和傲慢。香港回归以来，“一国两制“、“港人治港”、高度自治的方针得到贯彻落实，香港居民享有的各项权利、自由依法得到充分保障，举世公认；香港警察依法执法、恪尽职守，为维护香港稳定、恢复秩序付出巨大心血，世人共赞。美政客应当先照照镜子，看看美国警察在国内是如何执法的，看看美在国际上是如何横行霸道的。你们有什么资格拿国际公约和国际规则说事？有什么资格对香港警队抹黑攻击？有什么资格对香港事务说三道四？

发言人称，美报告妄图开脱美方不是干预香港事务的“黑手”。事实不容狡辩，在持续7个多月的涉修例风波中，美反华政客不时煽风点火、推波助澜、劣迹斑斑，扮演了极不光彩的角色。此次报告涉港谬论是美插手香港事务的又一“现场罪证”。

发言人强调，香港是中国的一个特别行政区，处理香港事务纯属中国内政，用不着任何外部势力指手画脚！我们将继续坚定支持行政长官带领香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。