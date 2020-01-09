中国公布去年12月及全年CPI：同比增长4.5%及2.9%

中国国家统计局公布去年12月及全年居民消费价格指数（CPI)。12月CPI同比增长4.5%，2019年全年CPI同比增长2.9%，涨幅较上年扩大0.8个百分点。

根据《新京报》报道，全国居民消费价格12月份同比上涨4.5%。其中，城市上涨4.2%，农村上涨5.3%；食品价格上涨17.4%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨6.4%，服务价格上涨1.2%。

食品烟酒类价格12月份同比上涨12.9%，影响CPI上涨约3.82个百分点。食品中，畜肉类价格上涨66.4%，影响CPI上涨约2.94个百分点，其中猪肉价格上涨97.0%，影响CPI上涨约2.34个百分点；鲜菜价格上涨10.8%，影响CPI上涨约0.26个百分点；蛋类价格上涨6.2%，影响CPI上涨约0.04个百分点；水产品价格上涨1.3%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降8.0%，影响CPI下降约0.15个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨4.4%、2.1%和1.8%，衣着、居住、生活用品及服务价格分别上涨0.8%、0.5%和0.4%；交通和通信价格下降0.7%。