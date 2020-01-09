台湾总统府：台湾经济或受美伊局势短期影响

针对美国与伊朗情势，台湾总统府发言人今早表示台湾经济可能会有短期效应，但石油存量安全。

根据网媒“上报”报道，因美国与伊朗紧张情势持续升高，台湾总统蔡英文今早和各单位举行“国安高层会议”，针对股汇市、能源供应、侨民安全，以及台海情势等做讨论，并根据各种可能发展，拟妥因应方案。

蔡英文为掌握中东最新情势，与国安会、国安局、外交部、国防部、陆委会、经济部举行国安高层会议，对“中东局势以及对台湾影响”提出简报，正式启动国安机制，即时掌握相关情势发展。

会后，由总统府发言人对外表示，由于美伊情势紧张，台湾经济可能会有短期效应，总统请财政部、金管会、中央银行等单位持续注意股汇市波动情形，并维护市场正常稳定运作，如果有金融市场失去或影响国家安定情形，即时启动稳定机制，采取必要措施稳定金融。

能源供应方面，发言人指出，台湾目前石油安全存量超过一百天以上，请人民尽可放心，总统也指示相关部会透过价格平管机制，防止民生经济受到可能的影响冲击。

侨民安全部分，总统请外交部密切关注伊朗当地情势，务必做好侨民联系及保护，同时协助疏运当地台湾旅客平安返台。

对于台海情势，总统指示国防部确实掌握周边安全动态，确保台海安全。

会议与会人员有行政院院长苏贞昌、国安会李大维秘书长、外交部部长吴钊燮等人。