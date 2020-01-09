中信将出售麦当劳中国22%股份

中国国有企业集团中信股份正计划大幅减少其所持麦当劳中国的股份，因成本上升累及这家连锁公司的利润。中信股份两年多前刚购入这家快餐连锁公司的股份。

据彭博社报道，麦当劳中国周三（8日）发布公告，中信正在为22%的股份寻找买家，此举将使其在麦当劳中国业务中的股份降至10%。向北京产权交易所提交的文件显示，这些股份的转让底价为21.7亿元人民币（4.22亿新币），竞价过程仍在进行中。

另外，中信股份部分所有的中信资本控股表示有兴趣购买这些股份。该公司目持有麦当劳中国20%的股份。

一位驻香港的发言人说：“中信资本对该业务的未来增长和前景充满信心，我们正在积极参与竞价过程。”

中信股份在电邮公告中表示，上述交易纯粹是一项商业决定。中信及其合作伙伴将继续从麦当劳中国的发展中受益。

中信股份表示，总部设在芝加哥的麦当劳持有中国业务20%的股份。

在中国餐饮业竞争激烈的情况下，这家快餐连锁公司的收入和利润增长停滞不前。受持续不断的非洲猪瘟疫情影响，全球生猪数量减少了四分之一，并导致中国动物蛋白价格飙升，食品连锁公司因成本上升而受到冲击。

中信的文件显示，麦当劳中国主要特许经营商Fast Food Holdings在2018年的收入为248亿港元（43.09亿新币），2019年前11个月收入为244亿港元 。

公告称，2019年前11个月的营业利润为162亿港元，同期净利润为8.562亿港元。2018年全年营业利润和净利润分别为164亿港元和11.5亿港元。

麦当劳中国表示，自中信及其合作伙伴于2017年购入股份以来，同店销售额连续三年增长。