港保安局长：暴徒非乌合之众 部分人可能外地受训

香港保安局长表示，香港暴徒“绝对相信是受过一些训练”，并伴有“目标和剧情”，不是乌合之众。民主派议员毛孟静指该说法“没有根据”。

根据《明报》报道，反修例触发持续7个月风波，香港保安局长李家超昨表示，“暴徒”的暴力行为不断加剧，令人忧虑。他表示，经调查和分析暴徒手法，“绝对相信是受过一些训练”，部分人可能曾接受外地训练。他认为，暴徒每次行动“似乎有目标和剧情”，有关行动的组织部署不是乌合之众所做。有民主派议员批评李家超信口开河，言论缺乏根据，是不负责任。

民建联黄定光提出质询，质疑警方过去多次检获的武器是否与外国恐怖组织有关，政府如何防止外国恐怖主义分子来港从事非法活动。李家超回应称，目前无证据显示过去案件与外国恐怖组织有关，政府会密切留意案件“可能涉及本土恐怖主义的风险”。

黄定光及后称，黑衣暴徒的战术、武器“愈来愈似恐怖分子”，关注警方有无分析过，他们是否曾受外国恐怖主义集团的训练。李家超则说，根据调查和分析暴徒的手法，“绝对相信是受过一些训练”，部分人可能是接受外地训练。

李家超又说，看到暴徒的组织和文宣，“有相当不同角度的版本，每一次行动都似乎有一个目标和剧情”，“相信不是乌合之众所做”。他还说，暴徒的物资、组织能力及资源，“我们觉得不是三五几个人走在一起就可以达到这种能力”。

议会阵线毛孟静回应查询时批评，李家超言论不负责任，“信口开河，基本根据都没有”，凭个人感觉便称示威者曾接受外国武装分子训练。她称未听过示威者接受外国训练。

李家超还指出，去年6月起有大量游行示威，暴徒肆意投掷汽油弹和掷砖、纵火、破坏等，令香港治安转差。他说，去年首11个月录得5万2250宗罪案，较2018年同期5万122宗升4.2%；而去年首11个月警方整体破案率36.1%，也低于前年同期42.9%。

拘捕数字方面，李称去年6月9日至今年1月2日警方共拘6943人，涉及罪行包括参与暴动、非法集结、纵火、伤人等。整体被捕者中，有1082人已经或正在进行司法程序，338人获无条件释放，5523人的案件仍在调查中，包括保释候查和俗称“踢保”的拒绝保释之后被释放候查。

另外，去年6月至11月，警方共处理了1429宗涉及手机作为证物的案件，当中涉及3721部被捕人或疑犯的手机。李家超强调，有关个案都是在取得法庭搜查令下进行。

资讯科技界莫乃光批评，政府至昨日才公布曾检阅市民超3700部手机，属隐瞒公众，质疑当局如何平衡市民利益。