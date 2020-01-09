中国国家民航局：已收到航空公司春运申请加班共17600班

中国国家民航局今天上午透露，由于今年春运较早，客运量压力较大，截止昨日已收到航空公司春运期间申请的加班共计1万7600班

根据澎湃新闻报道，中国国新办今天上午举行新闻发布会，介绍2020年春运形势和工作安排。由于2020年将迎来是八年来最早春运，届时务工客流、学生客流或将高度叠加，可能春运一开始便会出现客流高峰。对此，为缓解春运压力，各相关部门均采取不同的应对措施。

其中，中国国家民航局总飞行师万向东在新闻发布会上从三个方面介绍了在民航方面将采取的措施。

首先是统筹增加运力。目前国内各机场都可以根据实际能力适度提升保障容量，航空公司也可以根据市场需求统筹安排加班包机。截至1月8日，民航主管部门已经收到了航空公司春运期间申请的加班共计1万7600班，其中国内含港澳台是1万4656班，港澳台航线是804班，国际航线2140班。后期的各航空公司还将陆续增加或者调整一些航班，以满足广大旅客更好的出行需求。

其次是关于保障航班正常。2019年，全国航班正常率达到了81.65%，同比提高了1.52个百分点，已经连续两年超过80%。春运期间，民航各单位将积极采取有效措施，努力保障航班正常，并密切关注雨雪冰冻、低能见度等恶劣天气对航班正常性的影响，进一步完善机上延误应急预案和大面积航班延误应急预案，做好恶劣天气下延误处置和旅客服务工作。

最后是实施便民措施。截至目前，民航局于2019年年初提出的九项便民服务措施成效显著，2020年民航还将陆续推出全国机场旅客共用服务平台APP，民航旅客遗失物品全国统一查询平台，民航与多种交通方式联运，试点无感出境通关等提升旅客体验的新举措。春运是民航检验便民举措的重要实践，民航将以更高标准落实真情服务，特别是加强对特殊旅客的关爱，并督促各单位严格执行退改签相关规定，加强中外航班运营监管，增进旅客对民航真情服务的获得感。