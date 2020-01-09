消息：中国玉米储存骤降 叫停推广混合石油计划

三名了解情况的消息人士称，中国已暂停了今年在全国范围内推广添加了10%生物燃料乙醇的车用乙醇汽油计划，因中国玉米库存骤降，生产能力有限。

据路透社1月8日报道，三位知情人士中的两位透露，在2019年12月底举行的一次乙醇生产商和大型石油公司主管会议上，中国国家发展和改革委员会说，乙醇汽油供应范围不会超出目前已经全面或部分试点推广乙醇汽油的少数几个省份。

三位消息人士中的一位透露，中国石油天然气集团公司和中国石油化工股份有限公司的高管也参加了12月的发改委会议。这三位消息人士要求匿名，因他们未获授权与媒体交谈。

中国国家发改委、国家能源局、中国石油和中石化没有立即回复置评请求。

包括生产商、交易商和分析师在内的另外六位联系人也透露，中国政府推广“E10目标”的行动已明显放缓或停滞，过去几个月几乎没有新厂开工或市场开张。

中国国家发改委、国家能源局等十五部门2017年9月13日印发文件，明确提出2020年车用乙醇汽油要在全国范围内基本实现全覆盖。这是中国玉米行业全面改革计划的一部分，当时中国的玉米供应严重过剩。

要达到2020年的目标，中国一年需要约1500万吨乙醇，为目前产量的逾四倍，或约4500万吨玉米，约为中国当前消费量的16%。

中国不公开国家粮食储备水平，但是一位政府专家去年9月表示，国家的临时玉米储备已从2017年的逾2亿吨降至5600万吨。

美国2016年向中国出口的燃料乙醇占美国乙醇总出口的20%，价值约3亿美元（4.05亿新币）。之后，美国的对华出口大幅度下降，到目前微不足道的水平。中国在2017年将乙醇进口关税提高到30%，2018年美中贸易战爆发后又两次上调，累积再加征40%，至70%。

根据最近宣布达成的中美第一阶段贸易协议，中国预计将大幅增加对美国乙醇的进口，但在“E10目标”推广被叫停的情况下，现在可能不需要大量的乙醇供应。