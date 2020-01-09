广西南宁一医院看病前先安检 并承诺：伤医？先踏过协警！

为了预防暴力伤医，中国广西南宁市第二人民医院开展“先安检，后看病”的医院安检工作，并公开作出承诺：“医院如有伤医，一定是从我们协警队员身上踏过去！”

据澎湃新闻1月9日报道，记者获悉，门急诊一旦发生紧急事件，该医院安保处置人员三分钟内到达事发现场，三分钟内制服嫌疑人，三分钟内带离现场；如发生在病房内，则在六分钟内到达现场。这被称为“333”和“633”承诺。

南宁市第二人民医院副院长唐成岩表示，“我们要竭尽全力保护好医务人员的安全！”

该医院1月6日试运行安检，查获各类刀具10多把，其中还包括一把管制刀具。

公开资料显示，2018年，南宁市第二人民医院曾发生过伤医事件。南宁市公安局江南分局2018年2月14日通报，该医院前一天曾发生伤害案件，两名医务人员受伤，嫌疑人被当场抓获。

2020年1月8日，南宁市第二人民医院在其微信公号“南宁市二医院”发文，医院将管制刀具等不应该出现在医院里的危险品过滤掉，先安检，后看病。

据此前报道，南宁市卫健委办公室2019年底，向市属三级医疗机构发出通知，要求尽快配备安检器材或安检门，开展安检工作。这一工作被列为年度“平安医院”创建工作绩效考核评价标准。

南宁市第二人民医院成为广西首家开展安检的医院。