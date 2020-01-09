中国官方部门回复春运期间如何避免武汉不明肺炎扩散

中国航空局、国家铁路公司以及交通运输部负责人就春运期间如何避免武汉不明肺炎扩散进行了答复，针对不同交通领域采取了相应的防范措施。

根据中国网报道，中国国务院新闻办公室今天上午10时举行新闻发布会，请国家交通运输部、应急管理部、国家铁路局、中国民用航空局、中国国家铁路集团有限公司等负责人介绍2020年春运形势和工作安排，并答记者问。

有香港电台记者就武汉不明原因的肺炎提问各部门，如何在春运期间避免疫情会扩散到其他的内地城市和其他的国家。

中国民用航空局总飞行师万向东回答说，截至目前，民航运送的旅客当中还没有发现所提及的肺炎患者的情况。但会保持密切关注，并且加强与卫生部门的联系。

此外，中国所有运输航空公司的飞机上都配备了应急医疗箱、卫生防疫包等用品，同时机场的医疗应急救护设备也非常齐全，所以可以确保医学紧急事件处置地空有效衔接，如果有旅客在乘坐航班时出现突发疾病，航空公司和机场可以及时启动应急措施，确保旅客能够得到相应的救治。

中国国家铁路集团有限公司副总经理李文新回复时说，铁路部门高度关注相关情况，目前铁路站车没有接到相关的疫情报告。铁路部将密切关注，按照国家规定做好运输环节相关的防控工作，坚决杜绝疫情通过铁路站车传播，全力维护广大旅客的健康和安全。

交通运输部总工程师汪洋表示，春运期间会产生大量的人流聚集，传染病易发，疫情的出现可能会引起大家在春运期间出行，特别是人流聚集、集中的区域的担心，为了进一步保障旅客健康出行，交通部高度重视，进行了安排部署，将重点做好旅客出行量大的区域，包括交通枢纽、客运站、货源枢纽厂站等区域的消毒监测防护措施。冬季也是流感频发的季节，在此提醒大家做好个人防护措施，确保能够健健康康、平平安安回家过年。