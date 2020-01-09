台中邮局出现八百封“黑韩”文宣 国民党追究提告

台中一家邮局出现870封“黑韩”文宣，内容提到“国民党直通中国共产党”、“把你骗去卖掉”等，国民党方面表示，今早向台中地检署按铃申告，并要求扣押这批邮件。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，警方昨天下午接获报案，指称台中港邮局出现870封“黑韩”文宣，邮件由台北市士林区某地址寄送，但经查无此地址，信件也未具名，由于信件尚未投递出去，已查扣所有邮件采样调查，追查寄件人身份。

国民党打鬼军团团长周锡玮今天指控台湾总统蔡英文“难道不能打一个守法、不违宪违法的选举？”，并称民进党利用外媒对台湾政情不了解，利用国际媒体“外销转内销”。

国民党立院党团总召曾铭宗批评，黑函指称韩国瑜会把你骗去卖掉，这是刻意抹黑、抹红，已违反选罢法。他提出三点要求，第一、要求邮局尽速追查寄件人？他高度怀疑是蔡政府、民进党。第二、请蔡英文与民进党主席卓荣泰讲清楚说明白，是否知情此事件？第三、国民党立法院党团将拜会最高检总长江惠民依法侦办相关抹黑事件，并督导所属地检署依法侦办。

国民党台中市党部今天表示，党部已提出告诉，声请检察官扣押该批不实文宣。

台中市选委会表示，总统、副总统选罢法规定，散布谣言或不实之事意图使人不当选者，可处五年以下有期徒刑；至于相关文宣是否违反选罢法规定，则由检调与司法单位认定。