中国驻美国大使崔天凯：互利共赢是中美经贸合作的本质特征

中国驻美国大使崔天凯昨晚表示，互利共赢始终是中美经贸合作的本质特征，只要双方牢牢把握两国人民的根本利益，尊重彼此尊严、主权、核心利益，没有克服不了的困难。

根据新华社报道，崔天凯当天在美国中国总商会年度晚宴上表示，中美已达成第一阶段经贸协议。事实证明，中美两国之间只要在平等和相互尊重的基础上坚持对话协商，就能达成互利共赢的结果。在当前极为复杂的国际环境下，达成这一协议有利于中美两国，也有利于世界。

他表示，过去40多年来，中美关系从不缺少风雨和艰险，而两国关系真正的韧性在于，双方能够直面挑战，不断克服困难、解决问题。希望新一年中美关系坚持正确的方向，沿着健康稳定的轨道向前发展。

他指出，一个长期健康稳定的中美关系，将继续为两国企业和人民提供共同发展的历史机遇。希望中美两国工商界担负起支持中美友好与合作的社会责任。任何势力都无法阻断中美两国17亿人民的友好往来，任何势力都不能把中美两个伟大国家推向冲突对抗的歧途。只要两国工商界同舟共济、携手向前，中美关系的航船一定能够劈波斩浪、穿越阴霾，驶向阳光灿烂的彼岸。

美国中国总商会会长、中国银行美国地区行长徐辰在晚宴上表示，即将签署的中美第一阶段经贸协议显然是迈向正确方向的一步，并将恢复一部分双边贸易和投资，减轻两国企业和消费者的负担。希望这也是修复两国政府互信的第一步。