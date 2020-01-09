王毅：新疆系分裂暴恐而非人权宗教问题

中国国务委员兼外长王毅表示，新疆发生的问题，根本不是什么人权和宗教问题，而是反分裂和反暴恐问题。

据新华社报道，王毅当地时间1月8日在开罗同埃及外长舒凯里（Sameh Shoukry）共同会见记者时作出上述表述。

王毅说，过去一段时间，新疆饱受恐怖主义和极端思潮侵害。暴恐势力在新疆策划实施了几千起恐怖事件，造成数千名无辜民众伤亡。新疆政府一方面打击恐怖行径，一方面设立职业技能教育培训中心，通过教育挽救受到极端思潮侵蚀的人员。这响应了联合国在《防止暴力极端主义行动计划》中提出的利用发展、教育等遏制极端思潮的号召，是完全合法的。

王毅表示，这些举措取得了良好成效。近三年来，新疆没有再发生任何一起新的暴恐案件。目前教培中心的学员已全部结业，并在政府帮助下找到了稳定的工作。

王毅继而介绍了新疆的经济发展、脱贫现状和宗教情况。他介绍，新疆的宗教自由得到充分保障，清真寺已有2.4万多所，每530名穆斯林民众就有一座清真寺，比例超过许多穆斯林国家。

王毅表示，目前打着所谓人权和宗教旗号攻击中国新疆问题的一些西方势力，恰恰是来自最不尊重伊斯兰文明、不断在中东等地区挑起战争并造成大量无辜穆斯林民众伤亡的国家。他们的目的，就是要搞乱新疆，阻遏中国的整体发展进程，同时挑拨中国同伊斯兰世界的关系，用心险恶。

他表示，不过包括埃及在内的广大伊斯兰国家并没有被蒙蔽。去年7月，51个国家共同致函联合国人权理事会主席和人权高专，支持新疆采取的政策，其中28个是伊斯兰合作组织成员。目前已有91个国家和地区共1000多人访问了新疆，中国欢迎穆斯林宗教团体多去新疆走一走、看一看。