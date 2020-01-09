国民党副秘书长蔡正元公开与王立强通话记录

王立强案延烧，牵动台湾总统大选走向，国民党副秘书长蔡正元公开与王立强的通话记录，证明其交涉过程仅要求王还原真相，并无胁迫。

根据《联合报》报道，遭澳媒指控对王施压的国民党副秘书长蔡正元上午公布与王对话视频与澳媒采访录音档，证明交涉过程仅要求王还原真相。至于民进党大老邱义仁是否涉入，蔡回复，那要问王本人。

新党不分区立委候选人邱毅表示，整起事件发展至今证明，王立强就是诈骗犯，所谓指控遭胁迫等过程，应该是两方要价的诈骗行径。至于王提到的邱义仁角色，邱与民进党应自己说清楚。

蔡正元上午记者会中表示，王立强案中，导致与王仅几面之缘的陆人、港商向心遭台湾政府限制出境，影响香港事业，向的合伙股东孙天群想帮向，才透过与蔡的共同友人找上蔡，过程中他仅建议要让王澄清向不是间谍头子，应就可以厘清真相。

蔡正元说，孙天群在与王立强谈判时，确实提到只要事情讲清楚，王在大陆的因诈骗欠下的几百万可以帮忙解决，但因王要求先给付部分，孙要求先解释清楚，双方谈不拢，王周二才以视讯致电蔡，要蔡协助让孙“先给我一点”，上午蔡也播放视讯影片。

昨天蔡正元再跟孙天群表达王立强的主张时，孙才传给他昨天澳洲媒体采访录音档，表示与王还没有谈拢。对于王立强透过澳媒表示遭蔡胁迫，蔡反批，这是王自己讲的，他与王电话过程和善，就像大哥哥对小弟弟劝说，而不是威胁。

至于邱义仁介入要求王立强咬国民党一事，蔡正元表示，是孙天群告知与王立强通话过程，王向孙称邱义仁派人跟王谈要王怎么讲，王才诬陷向心，拿向心当垫脚。蔡说，相关资料证明，王不是间谍，向心也不是王口中的间谍头子，相关操作已经违反人权。

上午记者会中，蔡正元也播放澳洲媒体採访孙天群录音档，音档中孙明确表示，跟王立强沟通不是收到国民党委託，而是要王说把事实说清楚，做一个朋友不要害人，害斥责王“本来就是假的，不是间谍，干嘛害人，我们身边多少朋有友骗了”。

至于澳媒指称蔡正元要求王立强发悔过声明一事，孙天群电话中也澄清，是他跟王讲的，表示他要王把真实事实讲清楚就行；而邱义仁是否介入，孙在电话中也说到，“邱义仁是他（指王立强）讲的，我不认识这个人”，孙也没有贿赂任何人。