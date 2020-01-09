抖音海外版TikTok被曝有安全漏洞 TikTok：已修复漏洞

抖音海外版TikTok被曝存在严重安全漏洞，这些漏洞可能会使得攻击者获得用户的账户并进行操纵。TikTok方面回应已在12月15日之前修复了所有漏洞。

综合澎湃新闻和《纽约时报》报道，以色列网络安全公司Check Point昨天发布研究报告称，抖音海外版TikTok存在严重安全漏洞，黑客可以利用这些漏洞操纵用户数据并泄露个人信息。

Check Point称，在过去几个月发现了TikTok的潜在风险，这些漏洞可能会使得攻击者获得用户的账户并进行操纵，比如删除视频、上传非授权视频、将隐藏的视频公开，暴露账户内包括邮箱地址在内的个人信息。

Check Point产品漏洞研究负责人奥代德·瓦努努(Oded Vanunu)说：“我们发现的漏洞都在TikTok系统的核心部分。”

Check Point称，已经向开发者通报相关漏洞信息，并提出了解决方案，帮助用户继续安全地使用TikTok。

TikTok方面说，于2019年11月20日了解到Check Point的研究结论，并表示已在12月15日之前修复了所有漏洞。

“TikTok致力于保护用户数据，”TikTok安全团队负责人鲁克·迪舍泰尔斯(Luke Deshotels)说。

TikTok在2019年初成为美国App Store下载量最高的App之一，在印度和日本也广受欢迎。移动数据公司App Annie称，TikTok App全球下载量在2019年超过了Facebook旗下的Instagram和Snap旗下的Snapchat。

TikTok的爆红引起了美国参议员的注意，这些美国立法者担心，TikTok的中国背景可能会使得TikTok应中国要求对内容进行审查。TikTok的前身Musical.ly，于2017年被字节跳动所收购，这笔交易目前正受到美国外国投资委员会（CFIUS）的审查。

在2019年12月23日，据美国媒体USA Today报道，美国海军发出警告，如果在政府发布的智能手机和平板电脑上下载了TikTok，则需要进行删除，称这是基于网络安全威胁评估做出的决定。