【图集】韩国瑜凯道造势 马英九、吴敦义等到场致辞

台湾2020年总统大选进入倒数30个小时，在野国民党总统候选人韩国瑜号召百万群众出席今晚于总统府凯前凯达格兰大道的“凯道胜利晚会”，对执政的蔡英文政府发出怒吼。

综合《联合报》和《中时电子报》报道，台湾前总统马英九、国民党主席吴敦义、国民党前主席连战皆出席了凯道造势。吴敦义在致辞时强调，民进党执政期间两岸关系恶化，这次大选是决定两岸关系未来重要所在。希望真心爱护台湾发展的人，投票给韩国瑜。

马英九在致辞时陈述了不可让台湾总统蔡英文连任的四大理由，分别是违宪滥权，如订法律未经法院许可就没收政党财产；执政三年半断交七国；专政独裁，强行通过《反渗透法》，制造绿色恐怖；学术诈欺，诚信有问题。

马英九及吴敦义虽到场致词，但没等韩国瑜到场，便离开了造势活动。

对于现场的人数，据三立新闻报道，主办单位傍晚6时许宣布现场人数已达30万人。

今天台北艳阳高照，支持群众一早就到凯道前卡位，自备青天白日旗、帽子和开水等已围满景福门，并外溢至中正纪念堂，现场旗海飘扬，气氛非常欢乐，民众情绪沸腾。

目前下班人潮持续涌入，凯道周遭已呈红色十字，持续向外延伸。上台助讲名嘴高呼，距离最后胜利时刻只差最后一哩路，“下架民进党”响彻云霄。

韩国瑜的支持者挤满了胜利晚会的舞台前的街道。（韩国瑜竞选办公室）

韩国瑜的支持者溢出凯道，占据了部分景福门圆环。（韩国瑜竞选办公室）