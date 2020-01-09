王志民担任中共中央党史和文献研究院副院长

上周刚卸任香港中联办主任的王志民，证实出任中共中央党史和文献研究院副院长。

据中共中央党史和文献研究院官网显示，王志民在研究院的行政级别属于正部长级。除了王志民之外，研究院也有另外两位副院长，即孙业礼与魏海生，但两人的职位未提及是否为正部长级，曲青山则是研究院的院长。

官网在介绍王志民时说，王志民2020年1月任中央党史和文献研究院副院长，但没有提到具体日期。不过，据“长安街知事”微信公号报道，研究院今天（9日）更新领导信息显示，王志民已回北京工作，出任副院长。

此外，官网也介绍，中共中央党史和文献研究院是中共的历史和理论研究专门机构，是党中央直属事业单位，为正部级，并提到2018年3月21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》指出，党史和文献工作是党的事业的重要组成部分，在党和国家工作大局中具有不可替代的重要地位和作用。

官网还提到，为加强党的历史和理论研究，统筹党史研究、文献编辑和著作编译资源力量，构建党的理论研究综合体系，促进党的理论研究和党的实践相结合，打造党的历史和理论研究高端平台，将中央党史研究室、中央文献研究室和中央编译局职责整合，组建中央党史和文献研究院，对外保留中央编译局牌子。