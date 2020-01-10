驻港公署特派员谢峰：比任何时候都对“一国两制”充满信心

中国外交部驻港公署特派员谢峰昨天致辞时表示“比任何时候都对‘一国两制’充满信心”，并称香港一定能浴火重生，从“大乱”走向“大治”。

综合路透社和中新社报道，中国外交部驻港公署特派员谢峰在昨天的公署春茗酒会上称，尽管修例风险仍未平息，但相信香港一定能够浴火重生，从“大乱”走向“大治”，开启一国两制行稳致远的新气象。

他在致辞时说，“我们比任何时候都对‘一国两制’充满信心”，22年来，“一国两制”由科学构想变成生动现实，香港总体保持繁荣稳定，各项事业全面发展进步。特别是，从回归第一天起，香港就被重新纳入国家治理体系，走上了与祖国共同发展、永不分离的宽广道路。

谢峰说：“虽然修例风波还没有平息，但是我相信香港一定能够浴火重生，从大乱走向大治，重整行装再出发，开启一国两制行稳致远的新气象”。

他在会后受访时还说，香港是中国不可分割的一部分，作为中央政府的一个特别行政区这个事实，没有也不可能改变，任何人想要把香港从中国的土地上分割出去，变成独立或半独立实体，注定是痴心妄想。

当日酒会以全体嘉宾高唱国歌开始，现场还播放了公署视频短片《涉港外交新乐章》。

由香港特区政府修订《逃犯条例》引发的社会动荡持续七个月，不但重创消费和旅游行业，亦令到经济衰退情况更加严峻，特首林郑月娥多次表示希望带领香港重新出发。

新任香港中联办主任骆惠宁周一会见传媒时表示，近半年来香港的形势让人揪心，大家都热切的期盼香港能重回正轨，相信在特首林郑月娥、特区政府及社会各界共同努力下，一定能确保一国两制行稳致远。

