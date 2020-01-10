网红李子柒所在公司否认年入1.68亿人民币

关于中国传统美食博主李子柒收入的话题仍在持续，其所在公司昨天否认李子柒年收入为1.68亿元（人民币，下同，3265万新元）的说法，称运营成本高，营业额不等于盈利。

根据澎湃新闻报道，中国传统美食博主李子柒所在的公司——杭州微念科技有限公司（微念科技）方面透露，“李子柒年收入大概是1.68亿人民币”的相关报道是虚假报道，发布者早已道歉并删除文章。

“李子柒年收入1.68亿”这一数据最初来自某互联网资讯博主发布的《李子柒一年能赚多少钱，数据量化给你看》一文。文章简单地计算了李子柒的油管（YouTube）分成和天猫店销售额，再把49%作为她的抽成比例，最终得出结论：李子柒年收入大概是1.68亿人民币。

不过，据微念科技相关人士介绍，早在2019年12月17日晚，发布上述文章的博主，已经针对对李子柒收入数据的不实报道，在微博发布道歉声明，并表示，计算方式不严谨，没有扣除所有税款、公司运营成本、视频制作成本和推广成本。

李子柒的收入主要来自天猫旗舰店和海外视频平台YouTube的广告收入。对于“1.68亿元”一说中，对于李子柒天猫旗舰店收入的计算，微念科技相关人士表示：“第一点，文中预估的产品销量跟店铺显示的实际数量并不相符，同时，混淆了多瓶装与单瓶装的价格、品牌活动折扣价与原价。

第二点，食品行业的利润普遍较低，以三只松鼠举例，盈利为4%。”

第三点，微念科技相关人员表示，电商平台上品牌推出活动相对较多，销售额并不等于实际收入。“以双十一为例，李子柒粉丝晒出几元钱买酱、十几元买燕窝等截图，更说明活动期间品牌活动优惠力度巨大；权衡双十一低价带来巨大的订单量以及整个大平台的巨大发货量，李子柒品牌以顺丰发货来进一步保证用户体验等等，运营成本非常高，盈利绝不是简单粗暴以营业额计算收入。”微念科技相关人员表示。

李子柒在海外视频平台YouTube上也会获得一笔收入。李子柒在YouTube上的视频播放量少则几百万，多则达到四千万。2019年12月27日，全球海外网红营销服务平台Noinfluencer数据显示，李子柒单月在YouTube上的广告收入为194.55万元至390.7万元。以此计算，李子柒及其团队在YouTube上的年收入为2334万元至4688万元。

不过，微念科技相关人员表示，李子柒的海外收入并没有那么高，“因为海外收入要给平台，而且我们之前维权各种，也有成本。”

此外，曾有粉丝指出，李子柒品牌有一条品牌文创线，设计融合四时节气以及非遗元素来推出不同周边产品。

对此，微念科技方面表示，这些周边产品，主要是回馈品牌粉丝，只送不卖，而以上这些成本，“1.68亿”一文均未计算在内。

近日，李子柒还获得了“中国农村青年致富带头人推广大使”等奖项，关于李子柒收入的话题持续引发关注。