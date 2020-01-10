字节跳动回应去年营收超1400亿人民币：消息不实

旗下运营今日头条、抖音、TikTok等业务的字节跳动（ByteDance）被曝去年营收超过1400亿元（272亿新元），较上年增长近280%，字节跳动方面回应称此消息不实。

根据澎湃新闻报道，有媒体昨天报道称，字节跳动（ByteDance）去年达成了其业绩目标，全年营收超过1400亿元，较上年增长近280%，在2019年11月时，字节跳动的日均营收就已超过4亿。

对此，字节跳动方面表示不予置评，后又回应称，此消息不实。不过，字节跳动并未透露相关细节。

字节跳动成立于2012年，旗下产品包括今日头条、抖音、TikTok等。抖音公布的数据显示，截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿，TikTok也在海外多地爆红。

若按照1400亿元计算，那么字节跳动在2019年的全年营收，要高于百度2018年全年营收1023亿元。百度在2019年一、二、三季度的营收分别为241亿元、263亿元和281亿元，累计约785亿元。百度目前的市值约480亿美元。

在2019年10月，当时据英国《金融时报》报道，字节跳动考虑最快在2020年一季度于香港上市。当时字节跳动否认了这一说法。

英国《金融时报》称，字节跳动上市将为早期投资者带来丰厚收益。字节跳动最近获得融资，是在2018年10月，获得由日本软银集团管理的愿景基金领导的30亿美元投资，使得字节跳动估值达到750亿美元。