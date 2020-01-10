中国今年第一批中央储备冻牛羊肉定向投放内蒙古、甘肃、青海等地

今年第一批中央储备冻牛羊肉定向投放内蒙古、甘肃、青海等地 。中国商务部新闻发言人昨天下午透露，商务部昨天起开展了第6批投放中央储备冻猪肉2万吨的工作。

根据澎湃新闻报道，华储网昨天发布《关于2020年1月中央储备冻牛羊肉出库投放竞价交易有关事项的通知》，出库竞价交易挂牌0.3万吨，交易和投放范围为北京、内蒙古、西藏、甘肃、青海、宁夏和新疆7个省（区、市）的本地区企业。交易时间1月11日13时至16时。

这将是2020年第一批中央储备冻牛羊肉。中国商务部新闻发言人高峰昨天下午举行的新闻发布会上透露，随着春节的临近，肉类消费逐步进入旺季，为了切实增加节日期间的市场供应，商务部9日起正会同相关部门开展了第6批投放中央储备冻猪肉2万吨的工作。此外，商务部还将于近日会同财政部向青海、宁夏、西藏、新疆、甘肃等少数民族聚居地区，定向投放中央储备的冻牛羊肉。

华商储备商品管理中心成立于1998年，专门从事国家储备糖、国家储备肉类管理、具有独立法人资格，财务关系隶属于中央财政。国家储备糖、国家储备肉是国家应对突发性灾害和稳定市场，实施宏观调控的重要战略物资，其调度使用权属国务院。

今年1月3日和1月9日，各有3万吨和2万吨中央储备冻猪肉投放市场。去年9月，华储中心曾于国庆节前两周三次发布投放中央储备冻猪肉相关通知，共计投放3万吨。去年12月，华储中心分别于12月12日、19日、23日以及27日四次向市场投放中央储备冻猪肉，共计投放14万吨。