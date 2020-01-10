贵州贫困农村告别“人畜混居”居住方式

中国贵州贫困农村7万1200户告别“人畜混居”的农村传统，彻底改变其居住方式。

据新华社报道，为方便喂养和照看，长期以来，贵州部分贫困农村人和家畜混居在一栋房子里，带来突出的环境和卫生问题。据贵州省住房和城乡建设厅的消息，自2019年，贵州就推进了农村“人畜混居”整治，引导村民把猪牛羊从人居住的房屋里搬出来。贵州按照分类指导、精准管理的要求，以年底前全面完成整治任务为目标，制定了月进度计划，实行整治一户、销号一户。

目前，贵州省7万1200户“人畜混居”整治任务已全部完成，彻底改变当地农村传统的居住方式。

据了解，贵州省住建厅针对农村“人畜混居”情况，组织编印了整治技术手册，采取先试点后推广的方式，形成了新建独立圈舍、原址整治、实施集中圈养等整治技术路线。针对没有新建圈舍用地条件的，鼓励采取原址整治；针对饲养规模较大的，鼓励采取集中圈养等。通过实际案例，从整治技术、成本测算等方面，指导各地推进“人畜混居”整治。

同时，贵州省住建厅印发了整治工作实施意见，明确各级政府和相关部门的具体责任、实施重点，鼓励群众积极参与，实施分类推进、分步整治。省级层面加大财政资金支持力度，累计安排1.5亿元（人民币，下同，2915万新元）补助资金，全面聚焦深度贫困地区和四类重点对象，按照深度贫困地区及毕节市户均5000元、其他县区户均3000元标准下达补助资金，并对整治任务较重的县区另外增加补助额度。