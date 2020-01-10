广东公安厅原常务副厅长李庆雄被双开

广东省公安厅原常务副厅长李庆雄因涉受贿犯罪并严重违纪被开除党籍和公职。

据《新京报》报道，据广东省纪委监委消息，日前，经广东省委批准，广东省纪委监委对省政协提案委员会原副主任、省公安厅原常务副厅长李庆雄严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，李庆雄政治上蜕变，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规公款吃喝和违规购买使用公务车辆，收受礼金；组织观念淡薄，不按规定报告个人有关事项；纪律意识淡漠，利用职务便利为亲友的经营活动谋取利益，利用职务上的影响将应当由本人支付的费用由他人支付；家风不正，对配偶、子女失管失教；大搞权钱交易，和不法私营企业主勾肩搭背，将公权力变为谋取私利的工具，在调整土地容积率、改造“三旧”项目等方面为他人谋取利益，非法收受巨额财物。

李庆雄严重违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予李庆雄开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。