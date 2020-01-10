首阶段协议签署前 中美或敲定多项长期洽谈的交易

有媒体报道，在下周中美举行的贸易协议签字仪式前，两国正在敲定一系列已经着手运作很长时间的企业交易。

据彭博社1月10日报道，一些知情人士透露，虽然第一阶段协议的文本细节鲜有流出，但企业高管将参加签字仪式以示支持。更清楚的是要努力表明谈判正在取得成果，特别是一些已经筹备很长时间的中国项目终于开始有所进展。

中国商务部没有回应关于和贸易协议一同签署的企业交易的问题。发言人周四对记者说，双方团队保持密切联系。

中国周四承诺将全面向内外资企业放开油气勘查开采。

此前一天，中国宣布美国运通公司进入中国规模27万亿美元（36.47万新币）支付市场的主要障碍已被清除，这是中国为解决一系列争端问题而采取的最新举措。

在贸易战进行之际，中国以前所未有的步伐开放金融业，对这个年利润90亿美元市场眼馋的全球银行受到中国开放市场的吸引。虽然该政策通常被认为旨在回应美国对中国单方面从贸易中受益的抱怨，但中国国内因素也在其中起到推动作用。

包括摩根大通和穆迪在内的美国金融机构还在等待股权变更的监管批准，这将使他们增强对中国合资企业的控股。

不过，中美两国也曾经发生过轰动一时的交易最终虎头蛇尾的情况。在美国总统特朗普2017年访问北京期间，两国宣布总值2500亿美元的交易。当时中国石化、中投海外和中国银行达成一项协议，帮助开发在阿拉斯加一个规模430亿美元的液化天然气出口工厂。

该项目仍在等待美国监管机构的批准，去年6月发布的一份环境保护报告称该项目产生了重大环境影响。有关授权的最终决定将于今年夏天作出。

对于美国而言，贸易协议的核心是中国承诺在两年内将其对美国商品和服务的购买额比2017年增加至少2000亿美元。

彭博在报道中写道，美国政府急于表明，它说服中国做的不仅仅是购买农产品，还包括让中国在能源，制成品和服务三个领域增加购买。

总部位于美国加州的特斯拉本周早些时候启动在中国的生产，其首席执行官马斯克（Elon Musk）在中国产特斯拉汽车交付客户仪式上甚至跳起舞来。

中国驻美国大使崔天凯在周三纽约的一个活动上表示，“双赢永远是我们经贸合作的标志。”“只要我们牢记两国人民的根本利益，尊重对方的尊严，主权和核心利益，没有困难是无法克服的。”