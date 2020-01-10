“操场埋尸案”二审维持原判 主要涉案人杜少平获死刑

“操场埋尸案”二审维持原判，主要涉案人杜少平因故意杀人罪、故意伤害罪等数项罪名，被判死刑，罗光忠犯故意杀人罪，判处死刑，缓期2年执行。其他12名被告人分别判处1年至8年不等的有期徒刑。

根据澎湃新闻报道，据湖南高院消息，湖南省高级人民法院今天对涉及“操场埋尸案”的杜少平等人故意杀人案及其恶势力犯罪集团案件进行二审宣判,依法裁定驳回杜少平、罗光忠等8名被告人的上诉，全案维持原判，核准对罗光忠的死缓判决，对杜少平的死刑判决依法报请最高人民法院核准。

去年12月17日至18日，湖南省怀化市中级人民法院一审对被告人杜少平等人故意杀人案及其恶势力犯罪集团案件进行一审公开审理并当庭宣判。对被告人杜少平犯故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元（人民币，9.7万新元）；对被告人罗光忠犯故意杀人罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；对其他12名被告人分别判处一年至八年不等的有期徒刑。

一审宣判后，杜少平等8名被告人不服，提出上诉。湖南省高级人民法院于2020年1月6日公开开庭审理了上诉人杜少平、罗光忠故意杀人案，对该案其他上诉人和原审被告人的犯罪事实依法进行书面审理。

湖南省高级人民法院二审审理认为，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，全案审判程序合法，遂依法作出上述裁定。

