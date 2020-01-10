消息：中日拟在习近平访日时发布规定两国关系的重要文件

消息人士透露，中日两国政府已敲定方针，拟制定规定两国关系的新的重要文件“第五个政治文件”，在预定今年春天中国国家主席习近平访日时发布。

据共同社报道，多名中日关系消息人士9日透露了此事。日本外务省事务次官秋叶刚男最快本月13日访华，着手有关内容的磋商。文件拟写明为了包括东亚在内的世界和平与稳定，中日双方负有应该尽到的责任。

第五个政治文件将继1972年宣布邦交正常化的《中日联合声明》、1978年的《中日和平友好条约》等四个重要文件之后，展示中日关系今后10年、20年的应有形式。在中国经济和军事两方面的影响力增强的形势下，日方希望通过写明中国在国际社会上的责任，敦促中方尊重国际秩序展开行动。

日方考虑在今后的磋商中，提及气候变化等全球性课题和朝鲜局势等地区局势。不过，中日之间存在着中国公务船进入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）附近海域、接连有日本人在中国被拘等悬而未决问题，预计调整文件措辞的工作将比较艰难。

为了避免被认为是在中国主导下推进文件制定工作，日方将抱着不把“一带一路”经济带构想和“人类运命共同体”等措辞写入文件的姿态，来面对磋商。

2008年作为国宾访日的中共前总书记胡锦涛等中国历代领导人均参与了以往政治文件的制定。对于日本首相安倍晋三而言，他打算将其作为自身的政治遗产之一。

安倍去年12月访华时，在与习近平会谈翌日的记者会上就制定第五个文件称“将为各领域取得成果而逐一做出努力”，展示了积极姿态。