中国出台首个专门惩处袭警犯罪的文件

中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发规范性文件，专门惩处袭警犯罪行为。

据中国央视报道，中国公安部10日在新闻发布会上介绍了以上三部门联合印发的《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》。文件要求，在办理此类案件时，不能将袭警等同于一般故意伤害行为，要综合考虑行为手段、方式以及对职务的影响程度作为构成犯罪的标准。

文件对适用暴力袭警的情形、从重处罚的情节等内容予以明确规定。

该文件明确，对使用凶器、驾驶机动车袭警等手段恶劣；造成民警轻微伤、警用装备严重毁损、造成他人伤亡、公私财产损失、犯罪嫌疑人脱逃、毁灭证据等严重后果；多人袭警或袭击民警二人以上；具有同类前科等七类情形，酌情再作进一步从重处罚，且一般不得适用缓刑。

对于驾车冲撞、拖拽民警以及抢夺、抢劫民警枪枝，危害公共安全或民警人身安全的，适用以危险方法危害公共安全罪、抢劫枪枝罪、抢夺枪枝罪、故意杀人罪等重罪。

香港中通社报道，这是中国第一份由“两高一部”联合出台的专门惩处袭警违法犯罪行为的规范性文件。

中国公安部2018年底发表的数据显示，改革开放40年来，共有1.3万余名公安民警因公牺牲。公安部指出，这些流血牺牲有相当一部分是由于民警在执法执勤过程中受到暴力袭击、报复伤害、妨害阻碍所造成的。