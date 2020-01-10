上海2019届毕业生起薪超7000  同比增逾千元

官方数据显示，中国上海应届毕业生平均起薪为7103元（人民币，下同，1384.59新币）每月，比2018年同期的6024元每月增加了1079元。

据《新京报》报道，记者1月10日获悉，中国上海市人力资源和社会保障局公布《上海2019届高校毕业生就业状况报告》。报告显示，2019届上海高校毕业生共17.56万人，初次就业率达96.38%。上海应届毕业生平均起薪为7103元每月，比2018年同期增加了1079元，增幅为17.91%。

报告显示，2019届上海高校毕业生中，上海市户籍生源为5.37万人，占生源总数的30.58%；外省市户籍生源为12.19万人，占69.42%；毕业生的平均年龄为24岁，90后约占96.4%，而95后占76.03%。

从就业产业来看，第一产业（农、林、牧、渔业）吸纳就业仅占0.03%；第二产业（制造业、电力、热力、建筑业等）吸纳就业占11.69%；第三产业（服务业）吸纳就业占88.28%。其中，租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业吸纳就业排名前三位。与2018年同期相比，科学研究和技术服务业吸纳就业增长2.1个百分点，信息传输、软件和信息服务业吸纳就业增长0.3个百分点。

从各类性质企业吸纳就业的情况来看，民营企业吸纳2019届高校毕业生就业人数位居上海市首位，占26.19%；其次是有限责任类企业，占24.72%；再次是外商投资类企业，占14.52%。民营企业吸纳应届高校毕业生的就业比重超过四分之一，是本市吸纳就业的主要载体。

在满意度方面，表示“非常满意”的占13.71%，“比较满意”的占61.17%，两项合计占74.88%；而对就业满意度“一般”的占23.00%；“不满意”的占比仅为2.12%。