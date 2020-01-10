中国1月已发及将发地方债同比增七成

中国本月已发及将发地方债达7098.24亿元人民币（约1374亿新币），新年伊始即进入高峰，稳增长政策发力。

据路透社统计报道，截止周五上午，1月已经发行结束以及即将发行的地方债达7098.24亿元，这一规模较去年1月全月大增近七成。

市场人士认为，年初债市整体势头不错，在宽松流动性支撑下，以大行为主的配置需求旺盛，尽管开年便迎来地方债供给高峰，但市场承接有力，超过1.5万亿元的提前下达地方债额度料大部分应能在前两月完成发行。

“最近（债券）市场很火，一级（市场上）大行显得很饥渴，昨天（新增）一般债的消息也没影响，资金这么松，需求没问题。”上海一银行交易员称。

中国继提前下达1万亿元的2020年新增专项地方债额度后，新增一般地方债的额度亦已于近期下达。据四位消息人士周四透露，财政部近期已提前下达2020年新增一般债务限额，规模逾5000亿元，预计在3月前发行完毕。

中国财政部去年11月底曾表示，已提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%，要求各地要做好专项债发行使用工作，早发行、早使用，确保2020年初即可使用见效。

由于1月没有地方债到期，因此近7100亿元的地方债发行规模亦为净增量，在招标结束或已公布发行公告的地区中，将于1月16日（下周四）招标的山东省发行规模最大为719.94亿元，而计划在1月中旬发行的广东省拟发行量则高达1235亿元，为1月单次发行地方债之最。

2017年和2018年地方债启动发行时间均在2月份；2019年则提前至1月下旬，当月地方债发行总规模达4179.6643亿元。

作为中国债券市场利率债的三大品种之一，截至去年11月末地方债存量已超过20万亿元，次于政策性金融债但高于国债。此前路透社引述业内人士预期，1月地方债发行规模可能达8000到9000亿元，一季度的累计发行量则料高至2万亿元。