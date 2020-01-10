报告：云服务中企的能源数据公布严重不足

调查显示，中国互联网云服务企业的能源数据信息公布严重不足，行业整体落后于国际领先水平。

据澎湃新闻报道，华北电力大学联合国际环保组织1月9日发布《绿色云端2020：中国互联网云服务企业可再生能源表现排行榜》，自2018年以来中国互联网云服务企业的可再生能源采购规模已有所增长，但大部分企业尚未做出“向100%可再生能源转型”的承诺，能源数据信息公布严重不足。

该排行榜对中国十五家互联网云服务与第三方数据中心企业进行综合评分。这十五家企业占据公有云市场份额超过70%，占第三方数据中心市场份额超过85%。

调查结果显示，2019年前三季度六家企业主动采购可再生能源约4亿千瓦时，其中阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、百度的个别数据中心实现了大规模市场化采购可再生能源。

但在能源数据透明度方面，八成企业未公开用电总量与碳排放总量信息，落后于国际先进水平。

在调查结果中，阿里巴巴、万国数据与百度在过去一年都分别实现了较大规模的可再生能源采购，但其能源数据透明度还有待大幅提升；腾讯在“能源数据透明度”方面表现抢眼，但因为缺乏实际的可再生能源采购行动而落后于阿里巴巴。

根据国际环保组织与华北电力大学的研究，2018 年中国数据中心行业的用电量占中国全社会用电量 2.35%，相当于使用了火电约 1171.81 亿千瓦时，由此造成的境影响包括烟尘 4687 吨，二氧化硫 23436 吨，氮氧化物 22264 吨，以及二氧化碳 9855 万吨。

