去年31名香港公务员因参与示威被停职

香港公务员事务局局长罗智光今天受访时指出，去年香港出现大规模示威活动中，有41名公务员因涉嫌参与违法公众活动而被捕，其中已有31名被停职。

据香港01报道，罗智光今天出席讨论公务员加薪的财委会会议后受访时指出，截至去年12月31日，一共有41名公务员因牵涉非法公众活动而被捕，当中有31名已经被停职，而余下个案由相关部门积极跟进当中。罗智光指，过去半年社会出现大规模违法活动，而政府对于公务员违法是零容忍。他又称，因参与违法社会活动而被捕的公务员人数，只是占整体公务员极少数，强调公务员团队整体而言是坚守法治、尽忠职守，希望社会不要因为极少数个案而抹煞公务员的尽忠职守。

罗智光补充，如果公务员干犯刑事罪行，除了会受到法律制裁外，政府亦会按既定机制采取纪律行动，重申不会姑息纵容。

罗智光又指，公务员身为政府一份子，当社会秩序受冲击时，需要团结一致地支持政府政策及决定，并帮助社会尽快恢复秩序安宁。被问到将未定罪的公务员停职是否违反无罪推定，他回应指停职决定是基于公众利益理由，要考虑到公务员违法后如果回到工作岗位，是否适合继续行驶公职权力及职能，以及需考虑公众对公务员被捕后继续行使职权的观感。

对于有民主派议员提出抽起警队加薪项目，以及传召警务处处长邓炳强出席立法会财委会会议，罗智光称政府每年都会按既定机制提交公务员加薪此项目到立法会财委会，指此既定机制是考虑整体公务员的利益，“从来不会考虑个别部门的表现”，并认为要维护此沿用多年的机制，没理由偏离这个机制，也认为没有理据邀请个别部门的代表出席财委会，或分拆任何部门在此加薪项目之外，并希望立法会议员能尊重此既定机制。

对于新公务员工会曾批评警方腰斩元旦日的民阵游行，罗智光表示当日警方是基于公众安全理由而提早结束游行，批评有人罔顾事实，肆意谴责警方决定，而政府有责任厘清事实。他重申，所有公务员都要按公务员守则、维持政治中立。