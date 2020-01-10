中科院稀土研究院挂牌成立

中国科学院稀土研究院10日在江西省赣州市挂牌成立。

据中新社报道，江西省、中国科学院双方协定，中国科学院稀土研究院筹建周期为三年，规划用地1000亩（66.7万平方米）。其中一期建设用地400亩，建筑面积约为20万平方米，2021年12月底前将建成投入使用，到2022年人员数量规模将达到600人至1000人。

江西赣州市稀土资源丰富，有“稀土王国”的美誉。该市离子型稀土资源储量占中国同类稀土资源保有储量60%以上，在中国国内外同类型矿种中位居第一。

据介绍，中国科学院稀土研究院将围绕国家稀土资源发展战略，加强基础性研究，突破稀土高效、高值化利用等瓶颈，解决中国在稀土研究领域的重大科学需求；攻克稀土关键的应用技术，加强稀土新材料和高端应用产品研发，延伸产业链；吸引优秀人才，将该院建成新型国际研发平台。

经过几十年发展，江西赣州已形成了集矿山采选、分离、冶炼及应用、矿山环境治理，产品检测、研发设计等为一体的完整稀土产业体系。但当地稀土创新能力弱、产业层次与稀土资源地位不匹配、生态历史欠账较多等问题仍较突出。

江西理工大学校长杨斌认为，把稀土研究院建在江西赣州，有利于发挥其“集成攻关”作用，将提高稀土领域自主创新能力，解决一批制约稀土高端产业可持续发展的难题；有利于缩短科技成果转化的距离。