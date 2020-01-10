【台湾选前之夜】30万人集聚民进党晚会 15万人参加国民党晚会

今天（10日）是2020台湾大选投票日前夕，各候选人卯足全力，在最后一刻拜票。民进党晚间在高雄和台北举办造势大会，国民党则在高雄争取选民的支持。两党举办方声称，民进党的高雄造势现场人数已超过30万，国民党的造势大会参与人数超过15万。

综合《联合报》《自由时报》和中时电子报报道，民进党总统候选人蔡英文晚上7时40分现身高雄竞选总部的造势活动，并在现场致词，造势现场主持人随后喊出现场人数已超过30万。她之后会前往台北的造势活动现场。

另一方面，国民党总统候选人晚上9时过后出现高雄造势大会。较早前，前台中市长胡志强与妻子邵晓铃一起上台为韩国瑜助阵，晚上7时许一说完，主办单位便宣布，现场人数已经破15万。

国民党主席吴敦义在造势现场发言时说，台湾总统只有一位，人民务必认真选，支持“九二新共识”，更要团结一致，“下架空心菜，上架中华民国派”。韩国瑜全台竞选总部副总干事周锡玮也到场支持。

亲民党总统候选人宋楚瑜今晚则在台北竞选总部举办选前之夜造势，鸿海创办人郭台铭晚间到场力挺，为宋楚瑜及亲民党打气。

郭台铭说，2020总统大选他袖手而不旁观，“对立法院，你我都有责任”，让人民的声音被听见，明天记得要支持中道力量，政党票支持亲民党、民众党，让立法会有机会改变，让政治为人民服务，让政治为经济服务。