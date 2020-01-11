中国官媒发文驳斥中国人吃肉与亚马孙森林大火有关

中国官媒人民网昨晚发表评论文章，驳斥《纽约时报》一篇将中国人吃肉和亚马孙林火关联的文章，指责西方媒体双重标准。

该评论指出，美国《纽约时报》中英文网站7日刊登了一篇题为《“中国人会购买人造肉吗？》的文章，援引美国人造肉食品公司Impossible Foods首席执行官帕特·布朗的话说，“中国人每吃一块肉，亚马孙雨林里就冒出了一股烟”。

《纽约时报》文章称，中国是世界最大的肉类制品消费国，并援引专家的话说，肉类加工业会对气候变化带来影响，特别是“中国对牛肉和猪肉制品的需求量日益增长”，大量消耗肉制品会对环境造成影响，比如缺水、炎热甚至亚马孙雨林大火。

《纽约时报》影射中国人吃肉与亚马孙雨林大火有关，这种含沙射影的指责在中国网民中引起了不悦。“要不让欧洲人和美国人都吃素吧”，“美国人均消费多少肉制品？”“论人均消费，欧美肯定在中国之上，牛肉消耗更大”……

该评论表示，实际上，按照经合组织的数据，美国年人均消耗牛肉26.7公斤，而中国只有3.8公斤。

而文章中提到的亚马孙雨林大火，其原因很复杂，把它和中国人吃肉联系起来显得很牵强，既不顾事实，也显得别有用心。

评论指责西方媒体这么做是明显的双重标准。提到双标，不得不对比来看一下亚马孙雨林大火和现在的澳大利亚大火：亚马孙雨林大火发生的时候，各种谴责巴西政府腐败不作为的标题充斥各大媒体版面；而澳大利亚大火发生的时候，尽管燃烧时间远远比亚马孙雨林大火的时间更长，西方媒体却只打亲情牌，各种悲情画面占据主要版面，比如小孩给袋鼠提供帮助等。

按照经合组织的数据，澳大利亚年人均消费牛肉18.3公斤，排列世界前列，是否要为澳大利亚的火灾负责呢？

评论最后强调，每当发达国家发生类似火灾时，西方媒体总是把他们说成是受害者，而类似的火灾发生在发展中国家时，西方媒体用的最多的观点就是，政府的贪婪和腐败造成了这一切。

在新闻具有广泛影响力的时代，应避免使用耸人听闻的标题和博人眼球的图片，因为新闻的非批判性消费会损害事实的真实性。