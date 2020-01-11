武汉肺炎已致一人死亡 七人重症

武汉市卫生健康委组织宣布截止昨天武汉不明病毒肺炎已检出病例共41例，其中死亡一例，重症七例。

根据澎湃新闻报道，据央视新闻客户端消息，武汉卫健委根据国家、省市专家组对收入医院观察、治疗的患者临床表现、流行病学史、实验室检测结果等进行综合研判，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院两例、重症七例、死亡一例，其余患者病情稳定。所有密切接触者739人，其中医务人员419人，均已接受医学观察，没有发现相关病例。武汉市卫生健康委组织对现有患者标本进行了检测，截至2020年1月10日24时，已完成病原核酸检测。

在“不明原因的病毒性肺炎”病原体初步判定为新型冠状病毒之后，国家、省市专家组立即对不明原因的病毒性肺炎诊疗、监测等方案进行修订完善。

疫情发生以来，武汉制定了诊疗工作方案，做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，集中专家和资源全力救治。同时，深入开展流行病学调查。调查发现患者主要为武汉市华南海鲜批发市场经营、采购人员，2020年1月1日已对华南海鲜批发市场采取休市措施，并对全市公共场所，特别是农贸市场进一步加强防病指导和环境卫生管理。此外，广泛宣传防病知识，增强公众自我防护意识等。

自今年1月3日以来未发现新发病例。目前，未发现医务人员感染，未发现明确的人传人证据。我市将继续加强患者救治、流行病学调查，深入开展爱国卫生运动，做好防病知识普及，维护人民群众身体健康。

当前，正处于冬春季传染病高发季节，公众要保持室内空气流通，尽量避免到封闭、空气不流通的公众场合和人群集中地方，必要时可佩带口罩。如有发热、呼吸道感染症状，特别是持续发热不退，要及时到医疗机构就诊。