【视频】台湾总统立委选举今举行 蔡英文赴户籍地新北市投票

今天是台湾总统和立委选举投票日，争取连任的总统蔡英文今早回返户籍地新北市投票。对于是否有信心连任，蔡英文欲言又止，微笑以对，仅呼吁选民行使公民权，让台湾民主更强大。

在大批维安人员的护送下，蔡英文今早9时抵达位于永和区的秀朗国民小学，并加入排列队伍，与其他选民等候投票。

蔡英文到达投票站时，现场民众鼓掌欢呼，不少年轻选民都争相合照，为面对连任挑战的蔡英文注入一剂强心针。蔡英文全程面带笑容，看不出对选情的紧张，排队时更与前面的年轻人攀谈，互动自然。

蔡英文投完票受访时，仅简短表示，今天天气不错，呼吁选民把握时间，行使投票权，“让台湾的民主更强大”。现场记者接着追问蔡英文是否紧张、是否对选举有信心，蔡英文停顿数秒，欲言又止，最后仅笑容以对，随后在民进党籍立委候选人、党籍市议员等人陪同下离开。

约1900万名合格选民将在今天选出新一任总统和新一届立法委员，而主权议题和两岸关系，料是左右投票意向的关键之一。

高举“护国保台”大旗的蔡英文形容，本届选举是“一国两制”和民主自由之间的抉择。她以民主自由的守护者自居，呼吁选民利用选票对步步进逼和“独裁、专制”的中国大陆说不。

反观，支持“一中各表的九二共识”的韩国瑜则指出，2020年大选是两岸和平或战争的选择，他痛批蔡英文不断反中、仇中，把台湾推向战争边缘。韩国瑜主张两岸复谈协商，和平交往，以便让人民从中获享和平红利。

投票今早8时开始，下午4时结束。投票截止后，全台1万7000多个投票所将转换成开票所，开始计票作业。除了总统、副总统，选民也将选举出113名立委，其中，区域立委73人、不分区立委34人、原住民立委六人。

据《联合早报》记者在秀朗国小观察，早上8时未到，投票所便出现长长人龙，当中以年长者居多，但也不乏年轻面孔。年长者普遍被视为韩国瑜的支持族群，蔡英文则较得年轻人青睐。

中央选举委员会预计将在今晚10时完成开票。（记者是《联合早报》台北特派员黄顺杰）