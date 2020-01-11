大选前夕台股显示蓝绿两派支持者均认为有望取胜

支持台湾政坛两大阵营的选民似乎都认为，他们支持的候选人将会赢得本周末的大选。明日投票前的最后一个交易日，被视作双方政策利好的股票均有所走高。

据彭博社报道，台湾证交所加权指数上涨0.5%，创一周以来最高收盘位。台湾证交所生物技术及医疗保健类指数收盘走高0.8%，是周五表现最好的板块之一。交易员押注，制药公司将持续受益于现任总统蔡英文的激励政策。

面对美中贸易战，台湾经济表现富有韧性，过去一个月，股市升至了将近30年以来的最高水平。

世纪钢构、新光钢等风能股涨幅超过1.4%，因台湾总统蔡英文领导的民进党政府计划开发绿色能源。

一些投资者也在押注，如果国民党总统参选人韩国瑜获胜，与大陆加强关系将提振台湾的旅游业。台湾证交所旅游类指数走高0.9%，至去年8月以来的最高收盘位。

与高雄市相关的股票同样走强，大鲁阁触及10%的涨停，华园上涨了4%。两家公司都在韩国瑜担任市长的高雄市拥有购物商场或酒店业务。

玉山证券经理Kidd Tu表示，如果蔡英文赢得大选，下周一市场可能不会有大的变动，因为她的政策将继续实施，利好也基本得到了反映。然而，如果韩国瑜取胜，将令市场感到意外，市场变动可能更大，尤其是旅游板块或高雄概念股。