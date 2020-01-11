中国两院评出去年中国和世界十大科技进展

中国科学院、中国工程两院院士1月11日投票评选出了2019年中国和世界十大科技进展。

据中国新闻网报道，“嫦娥四号实现人类探测器首次月背软着陆”、“人类首次‘看到’了黑洞”分别领衔2019年中国和世界十大科技进展。

中国的嫦娥四号探测器2019年1月成功在月球着陆，嫦娥四号着陆器与“玉兔二号”巡视器分别开展了就位探测和巡视勘察。目前，嫦娥四号在月球背面的工作时长已超过300天，远超设计寿命；“玉兔二号”巡视器行驶里程也已超过300米。

2019年中国十大科技进展还包括：中国天文学家发现迄今最大恒星级黑洞；首次观测到三维量子霍尔效应；研制出新型类脑计算芯片；世界首台百万千瓦水电机组核心部件完工交付；“太极一号”在轨测试成功，中国空间引力波探测迈出奠基性的第一步等。

人类首次“看到”了黑洞领衔2019年世界十大科技进展。数百名科研人员参与合作的“事件视界望远镜”项目2019年4月发布他们拍到的人类第一张黑洞照片，照片主角是室女座超巨椭圆星系M87中心的超大质量黑洞，其质量是太阳的65亿倍，距离地球大约5500万光年。

2019年世界十大科技进展还包括：DNA显微镜研制成功；隼鸟2号首次降落小行星“龙宫”并采样；谷歌研究人员宣布成功演示量子优势；科学家合成世界首个含18个碳原子的纯碳环；人体生理年龄首次成功逆转；艾滋病治疗奇迹再现，伦敦病人或被治愈等。