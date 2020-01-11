消息：蚂蚁金服或先于百度等在港股上市

消息人士透露，蚂蚁金服可能更先于百度实现在香港上市。

据TechWeb报道，有接近港股的人士透露，相比百度，蚂蚁金服可能更先实现在香港上市。

该媒体没有就消息来源作进一步说明。

上个月，有消息称蚂蚁金服计划近期在大陆和香港同时上市，不过蚂蚁金服方面当时回应是不评价市场传言。

去年11月26日阿里巴巴在港交所正式挂牌，发行价176港元（30.56新币），募资880亿港元，首日开盘价187港元，截至昨日收盘，阿里巴巴香港股价报218港元，较发行价上涨近24%。

阿里巴巴在港股的成功表现，吸引了一波中概股公司的关注。近期市场传言称携程、网易、百度等在美上市的中国科技公司与香港交易所就在香港二次上市的可能性进行讨论。

与此同时，随着阿里巴巴香港上市，其旗下蚂蚁金服在香港上市的日程也被解读为将加快。

根据阿里巴巴向港交所提交的招股书披露，2019年9月，阿里巴巴以人民币875亿元（170.51亿新币）获得蚂蚁金服33%的股份。紧接着，12月19日蚂蚁金服宣布了新的人事调整：总裁胡晓明出任CEO，井贤栋继续担任蚂蚁金服董事长。

TechWeb在报道中分析，不论是与阿里巴巴的股权关系明晰还是人事调整，这些举措都被解读为蚂蚁金服在为即将进行的IPO铺路。