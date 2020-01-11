官方预计重庆2019年经济增长达6.3%

中国重庆市2019年地区生产总值预计增长6.3%。

据21世纪经济报道，重庆市市长唐良智1月11日在《政府工作报告》中介绍，预计重庆GDP全年增长6.3%，人均地区生产总值突破一万美元（1.35万新币）。

唐良智介绍，重庆工业经济逐步回暖，规上工业增加值增长6.1%以上。服务业支撑力增强，服务业增加值增长6.1%左右，对经济增长贡献率达到51%左右。 社会消费品零售总额预计增长8.5%，网络销售额突破1200亿元。规模以上软件和信息服务业营业收入增长45.2%。金融业增加值增长7.5%左右。

他介绍，当前重庆主要面临的问题有：经济平稳运行的基础还不够牢固，投资增长后劲不足，传统消费进入瓶颈期、新兴消费增长尚弱，外贸新增长点仍需加快培育；产业结构处于深度调整期，支柱产业核心竞争力亟待提升，战略性新兴产业支撑能力不足。

对于2020年的工作安排，唐良智表示，地区生产总值增长6%；固定资产投资增长6%左右，社会消费品零售总额增长7.5%左右，进出口稳中提质。

21世纪经济报道记者注意到，与2019年相比，重庆在主要经济数据的计划上有三个特点。

第一，2019至2020年的GDP增速计划目标未变，均为6%，但2019年实际的GDP增速表现为6.3%。

第二，固定投资增速预期下降，社会消费品零售总额增长。固定投资方面，2019年的计划为增长8%，2020年为6%，调低了两个百分点；社会消费品零售总额方面，2019年的计划增速为7%，2020年调高了0.5个百分点。这或表明重庆经济的调结构，正在进行中。

第三，重庆并未对外贸进出口作出明确的增速要求，而表述为“稳中提质”，而在2019年重庆市的《政府工作报告》中，对进出口的要求是“总值保持正增长”。另一个细节是：2019年重庆外贸进出口总额首次被成都超越，落到西部第二。

此外在《政府工作报告》中，对于重点产业的发展方向亦有调整，如摩托车产业受到了进一步的重视，而成渝双城经济圈的建设亦纳入本年度工作范围之中。