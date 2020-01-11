张晓强成中国最年轻市委书记 曾是最年轻市长

中国广东省省委决定，任命张晓强为广东汕尾市委书记。有媒体注意到，张晓强曾是中国地级市最年轻的市长。

据《新京报》报道，张晓强11日上午在广东汕尾市的领导干部大会上，被任命为汕尾市委委员、常委、书记，被提名为汕尾市人大常委会主任人选。

记者注意到，张晓强出生于1975年11月，此前任浙江台州市长，曾是全国地级市最年轻的市长。此次系张晓强首次跨省履新，他也成为中国地级市最年轻的市委书记。

张晓强的仕途履历，曾多次打破最年轻纪录。

公开履历显示，1996年，张晓强从浙江林学院（现在浙江农林大学）林学专业毕业后，就回到老家庆元县屏都镇工作。

张晓强1999年2月由庆元县调任丽水地区卫生局副局长。其间有一年半时间，赴美国新泽西肯恩大学公共管理专业学习，攻读硕士学位。2003年1月，回国后不久，担任共青团丽水市委书记。

张晓强2006年4月后，先后在景宁县、遂昌县任职，2011年调任德清县委书记。2015年5月，张晓强调任绍兴市委常委、诸暨市委书记。

记者注意到，在调任诸暨市委书记1个月后的2015年6月底，张晓强获得了中共中央组织部授予的“全国优秀县委书记”称号。

2018年2月，张晓强由绍兴调任台州，任台州市委副书记、代市长。任代市长近一年，2019年1月16日他当选为台州市长，成为中国地级市最年轻的市长。

在2019年12月，中国地级市最年轻市长纪录被多次打破。现任全国最年轻市长为甘肃酒泉市长王立奇，生于1977年12月。

同在2019年12月，台州市委书记、市长“双调整”，张晓强不再担任台州市长。

今年1月7日，汕尾市第七届人大常委会第三十一次会议依法补选张晓强为广东省第十三届人大代表（其代表资格须提请广东省第十三届人大常委会代表资格审查委员会确认）。