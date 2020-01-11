学者分析：蔡英文连任将继续“亲美”策略

台湾总统蔡英文如外界预期成功连任。分析认为，在中美两强持续争霸之际，目前紧绷的两岸关系不会和缓，蔡英文政府未来也将延续现行“亲美”策略，在产业、技术和军事领域深化台美联系，形成对抗大陆的盟友阵线。

过去三年半，台湾在蔡英文的主政下，与美国的关系愈趋紧密。也因此，有分析形容，此次台湾大选，犹如中美两强的代理人之争。

台湾远景基金会执行长赖怡忠指出，蔡英文连任后将维持现行的两岸立场，即“不挑衅、不冒进”，但仍会坚守“台湾底线”，确保台湾的安全与尊严。远景基金会是台湾国家安全局的外围智库。赖怡忠曾任民进党中国事务部主任。

但赖怡忠也提到，两岸关系是中美角力当中一环，而既然中美贸易战尚未休兵，蔡政府未来将持续在经济和安全议题上向美国靠拢。

由于现任总统蔡英文拒绝承认以“一中”为内涵的“九二共识”，两岸关系从她2016年上台后急冻，原有的官方沟通机制全面停摆。

研究两岸关系的健行科技大学企业管理系教授颜建发则指出，蔡英文不可能接受“一个中国”的对话前提，中国大陆因此不可能与民进党接触，更不会主动与蔡英文政府寻求对话，以免释放出立场软化的错误讯息。他判断，两岸关系下来将“更淡”，而蔡政府势必会在产业、技术和军事领域方面，深化台美联系。

颜建发说：“小英一定会更加配合美国的立场和政策。两岸关系的根本在于中美问题的解决。（中国大陆领导人）习近平这个班子看大不看小，看大就是跟美国的关系，这个处理好之后，才有所谓的台湾问题。”

国家安全会议前秘书长苏起曾预言，蔡英文此次若连任，台海局势将在她5月就职前“火山爆发”。但对于蓝营的悲观评估，赖怡忠研判，北京势必会在军事和外交上持续对民进党政府施压，包括派出解放军军机和军舰绕台秀肌肉，以及再挖台湾的外交墙脚，但两岸关系不会无限度地恶化。

他说：“习近平对台不会采取过于强硬的态度……至少我确定不会对我们的离岛发动攻击。”（台北特派员黄顺杰报道）