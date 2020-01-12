新华社：台湾选举受到外部暗黑力量操控

台湾大选结果出炉，蔡英文高票连任。对此，中国大陆官媒新华社发表评论称，这场选举很大程度上受到外部暗黑力量的操控，但两岸关系发展基本格局不会因一场选举而改变，两岸实力对比日益悬殊，大陆方面牢牢掌握两岸关系主导权、主动权。

这篇题为《莫道浮云终蔽日——台湾“大选”结果当何以看待》的评论文章称，台湾实行西式民主选举，若凭执政表现的优势赢得选战，自无可厚非，但蔡英文和民进党施政乏善可陈，政策荒腔走板，令社会撕裂、民生凋敝、民主倒退，引发争议不断、民怨不息。为转移社会批判焦点，其恣意动用执政资源，全力开动党政军机器捞取选票。

文章称，西方外部政治势力公然介入台湾选举，为牵制、遏制中国大陆，阻止两岸走近走亲，而力挺蔡英文。3年多来，尤其近一年，美方不断加大打“台湾牌”力度，蔡英文当局积极配合，挟洋自重，推行“倚美反中”，包括借香港局势煽风点火，误导台湾民众。显然，这场台湾地区内部的选举很大程度上受到外部暗黑力量的操控。

文章写道，蔡英文连任，无疑令希望台海地区和平稳定、两岸关系和平发展的人们深感忧虑。但浩荡大势不可逆转，一时之逆流不过是历史浪潮下的泡沫。两岸关系发展基本格局不会因一场选举而改变，两岸实力对比日益悬殊，大陆方面牢牢掌握两岸关系主导权、主动权。

文章最后写道，台海形势走向和平稳定、两岸关系向前发展的时代潮流，是任何人任何势力都无法阻挡的。国家强大、民族复兴、两岸统一的历史大势，更是任何人任何势力都无法阻挡的。“台独”是历史逆流，是绝路。我们要正告蔡英文和民进党，不要因一时侥幸而任性妄为，顽固抱持幻想只会加速坠入幻灭。