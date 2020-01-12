台媒：落跑市长、蓝营分裂、“芒果干”发酵成蓝营落败三大原因

2018年曾在高雄狂扫89万票的韩流，在2019年显得后继无力，台媒分析认为韩国瑜在总统选举中落败主要因落跑市长、蓝营分裂、“芒果干”发酵三大原因。

据《联合报》报道，韩国瑜选上高雄市长不到半年，即宣布将参选总统，“落跑市长”的质疑也因此挥之不去，让前年投给韩的中间偏绿选民，重返民进党拥抱，年轻选票也又流向绿营，一来一往，韩国瑜失去蓝营好不容易在高雄打造的优势。

政大选举研究中心副研究员俞振华指出，高雄选民普遍希望韩国瑜留在当地当市长。民进党过去在高雄执政太久，2018年的高雄市长选举中，市民希望能换党做做看，韩国瑜才会狂扫89万票，“但韩国瑜把上次选战解读成全国性讨厌民进党，他才会有参选总统的正当性”。

韩国瑜参选总统后，难以兑现当初对高雄人的承诺，也拿不出可以令人信服的施政成绩单。因为参选总统，韩国瑜受到了在市长选战时未曾受到的高度检验，这些都削弱韩国瑜光环。

简单来说，韩国瑜参选总统，让高雄人觉得受骗，原来所谓的发大财是假，当跳板是真；原来所谓的庶民是假，想要跻身新权贵是真。韩流迅速消退，当然也在预料之中。

而这样的效应下，原本基本盘就绿大于蓝的高雄，重新怀念“民进党执政”自然不在话下，韩国瑜不但无法成为带动高雄选情的助力，反而还减分。韩流消退的一项重大意义，是国民党好不容易夺回的高雄执政权，如今下次要再维持，恐怕难上加难

第二个原因则是在于蓝营的内部分裂。除了韩国瑜的“落跑市长”争议外，蓝营内部的路线整合问题，也成为拖累选情的因素。

韩阵营想复制九合一“一人作战”的成功经验，却无法进一步扩大选战格局，吸纳中间选民的支持。针对蔡政府执政缺失没有对症下药，缺乏有系统的检讨与批判，更难以转化为对自己有利的选举动能。

最重要的是与党内互信不足，政大选​​举研究中心副研究员俞振华分析，蓝营内部路线未整合、不同派系各拥山头，最后输掉了这场选举。

第三点则是蔡英文贩卖“芒果干”（亡国感谐音），2019年伊始，习近平在《告台湾通报书》中的“一国两制台湾方案”被民进党贴上“九二共识等于一国两制”的标签，3月韩国瑜访中联办、香港反送中事件，加上台湾友邦连续被挖走，一连串事件让民进党成功塑造“亡国感”，大力贩卖芒果干，把恐中牌当神主牌用。

香港反修例风波更让蔡英文捡到大炮，民进党喊“顾主权、护台湾”，狂打恐中牌、卖“芒果干”，成功深植年轻人心，激发年轻人返乡投票决心。

韩营幕僚分析，民进党成功冲高年轻人投票率，内部也早早团结，连初选被蔡英文打趴的赖清德都归队，又握有中央行政资源，上下一心，从中央到地方频对韩重拳猛攻，均对韩造成伤害。