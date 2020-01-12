香港“新贼王”季炳雄18日出狱 无港身份将被送美

涉嫌策划多宗轰天械劫案而一度遭全球通缉、2003年在佐敦被飞虎队擒获重囚24年的“新贼王”季炳雄，将于本月18日刑满出狱。

《星岛日报》引述消息指，由于季炳雄没有香港身分证须递解出境，而他仍持有有效的美国护照，加上身分特殊，经警方等多个纪律部门商讨后，将由飞虎队全程押送他往机场，再交由入境处接手，安排乘飞机离港直飞美国。

据了解，季炳雄经扣除假期后，在赤柱监狱服刑17年，目前59岁。基于其身分特殊，惩教署、警方及入境处共三个纪律部队曾讨论其出狱安排，当中俗称“O记”的警方有组织罪案及三合会调查科也提供意见。由于季炳雄没有香港身分证，不过其美国护照仍然有效，所以倾向出狱当日将他递解出境。

消息指，季炳雄当日会按照惩教署正常程序出狱，由署方车队接走确保安全，警方飞虎队人员会全程“护送”，但不会与季炳雄同车，抵达香港机场后，季则交由入境处接手，安排他独自乘飞机离港赴美。消息称，季炳雄在囚期间主要负责钉装书籍，且与囚友融洽，因行为良好而获减刑三分之一。

季炳雄一生传奇，犯案计划周详，虽与“贼王”叶继欢、“大富豪”张子强合称“三大贼王”，但季炳雄为人与叶张两人相反，行为异常低调，与其“新贼王”的“响当当”称号毫不相称，但外界仍然相信他与其党羽喜用黑星曲尺手枪及手榴弹打劫，更涉嫌与香港多宗表行及金行劫案有关，涉及金额近2500万元（港币，下同，约434万新元、2227万人民币）。

当中1985年5月，季炳雄集团涉嫌持枪行劫尖沙嘴弥敦道忠信表行，并向饰柜连开两枪，劫去180万元财物，逃走时更与围捕警员“驳火”爆发街头枪战，导致11人受伤；另于1994年，集团涉由中环金轮表行掠走1000万元财物，逃至地铁中环站时与警方驳火，流弹轰毙一名23岁女途人，另酿六人受伤。

季炳雄集团作风狠辣，2001年5月，季炳雄与三名同党在何文田窝打老道与太平道交界火车桥下，遇到三名便衣警截查，悍贼突然开枪轰伤其中两名探员后逃去。

同年6月，他们涉嫌策划打劫旺角始创中心喜运佳表行，掠走约值285万元的手表，甚至开枪立威，连串不法行径令警方高层极表震怒，当时打破纪录悬红200万元，而且透过国际刑警组织发出全球性“红色通缉令”，加上季炳雄曾在加拿大涉嫌贩运私烟、藏有手枪及子弹而被当地警方通缉，季炳雄在四面楚歌下，一度销声匿迹。

约两年后风声稍歇，季炳雄秘密返港组班再食“大茶饭”，但警方早获线报，并于2003年12月24日平安夜，派出警队王牌飞虎队攻入佐敦文英街文景楼12楼一单位，成功拘捕仍在睡梦中的季炳雄及其一名同党吴振强，当年担任飞虎队副主管、现已擢升为行动处处长的郭荫庸亦有分策划擒贼行动。

经过多次审讯，季炳雄于2005年5月被裁定一项“使用枪械意图拒捕”及三项“无牌管有枪弹及管有爆炸品”罪成，重囚24年，昔日“三大贼王”中，张子强早在内地被枪决，叶继欢一七年病逝，剩下“新贼王”季炳雄虽将获释重返江湖，但已踏入暮年的他，似难再掀动风云。