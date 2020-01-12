中国罕见同志广告 收获好评和质疑

中国电子商务平台天猫近日发布了一则隐晦提及“同性”话题的广告，引发关注。

德国之音注意到，阿里巴巴旗下的电子商务平台天猫本周在网络上发布了一则非同寻常的宣传广告。在这部片长22秒的广告里，一名年轻男子在春节假期将另一名男子带到家中吃饭，家人做出不同反应。

整部广告片中虽然没有直接提及"同性"话题。但却引发了网民、尤其是LGBT群体的广泛关注。#天猫广告片出现同志情侣#的话题在新浪微博上引起186.5万的阅读量。中国媒体"凤凰网"称，这是大陆主流厂商广告中首次出现"同志"情节。

拥有59万微博粉丝的情感博主LoveMatters发布天猫的广告视频并称赞道："大公司对性少数群体进行支持，是让性少数群体获得可见度、被社会公众看到并认可的重要因素之一。谢谢天猫！"这条博文被转发3万多次，收获11万多次点赞。

有网民表示："天猫这个'吃瓜'立场就很聪明，不直接说支持还是不支持，但能够正视它就已经是了不起的一步了。"还有人坦言： "哭了，我也渴望能带他回家，也希望能被带回家"。

另外，上海骄傲节（Shanghai Pride）的联合创始人Raymond Phang 接受法新社采访时将天猫的广告称作"绝妙的点子"，"在重要的节日期间触及家庭包容的话题。" 他补充说："LGBT群体通常都不会被提及，在网上的可见度几乎为零。"

北京同志中心不愿透露全名的段（Duan，音译）先生认为，天猫的广告进一步提高了中国LGBT群体可见度的，"我们为此感到高兴，并对其表示鼓励"