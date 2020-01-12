侯友谊：国民党要大破大立的改革

2020总统、立委选举落幕，国民党的韩国瑜在新北市大输，蔡英文以81万1339的票数大胜韩国瑜的54万4476票。对此，扮演辅选要角的新北市长侯友宜12日上午表示，这是台湾民主成熟的表现，这一次国民党选得非常不好，每一个人都有责任，不要去检讨别人，要先检讨自己。国民党要大破大立的改革，跟世代年轻接轨。

据ETToday新闻云报道，侯友宜表示，从选举开始到最后的结果，算是圆满顺利，这是台湾民主成熟的表现，这一次国民党选得非常不好，每一个人都有责任，“尤其我们不要去检讨别人，要先检讨我们自己”

他说，他也时常检讨自己，在新北市所有施政的过程，是不是有哪些地方没有让民众不满意的，就要改进，符合民众的期待，这才是他所要扮演的角色，所以他昨天晚上就已经跟我们的团队深刻的检讨，从今天起更应该卷起袖子，更应该卖力、认真、努力的做事，来符合民众的期待，要全力好好的来做事。

侯友宜直言，选后有很多问题要去检讨，有很多问题要去做思考，国民党要大破大立的做改革，跟世代年轻人要接轨，更重要的是必须符合民意的潮流，每一个人都要肩负起所有的责任，民众对每一个人都有期待，大家要团结的走在一起，让台湾不要因为选举的失败，而丧失自我的意志，我们要更团结，更努力往前走。

侯强调，面对所有的问题，检讨自己以外，更重要的事，在施政工作哪一个方面，确实是还有哪些不足的地方，这才是我现在的态度，只有唯一做事、做事、再做事，符合民众的需要，符合各族群的需要，让大家都能够，我们的施政有感，这是我应该全力以赴的地方。

至于国民党的改革，侯友宜说明，党必须符合民众的需要，符合各族群的需要，让大家都能够，他们的施政有感，这是他应该全力以赴的地方；他也相信不好的原因只有一个，“就是我自己努力不够，我们没有理由去讲什么，输了就是输了，就是要面对，就是要扛起责任”要全力的去检讨、往前走。

他强调，所以自己经常说，记得他们2018才大赢，不过一年多，就会回头过来跟2016的状况完全一样，民意很重要的，它随时在考验我们自己，所以我们更应该卖力的，更要符合整个时代的潮流，所以应该要更认真，更努力的往前走。

最后，侯友宜说，“当你赢的时候，你要记得去感恩别人，输的时候最重要要检讨自己”我永远记得一句话，苛责自己、感恩别人，谢谢民众给了他们这样的机会，好好惕励自己。