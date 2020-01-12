蔡英文称台美关系升级为“全球合作伙伴”

大选获胜连任的台湾总统蔡英文，今日（1月12）上午接见美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰（Brent Christensen）时表示，在民主自由的基础上，台湾和美国已从双边伙伴关系升级成“全球合作伙伴”。

据台总统府网站报道，蔡英文表示，经过昨天的选举，台湾人民再一次用手中的选票，向全世界传达民主的价值。民主和自由是台湾最珍贵的资产，也是台美伙伴关系长期稳固的基础。

蔡英文认为，在民主与自由的基础上，过去三年多来，台湾和美国在安全、经济，以及共享价值等领域不断深化合作。去年是《台湾关系法》立法40周年，台美双边关系有更多具体的进展，也更公开、更多元、更制度化。

蔡英文进一步说明，在安全方面，台湾会透过与美国的合作持续加强自我防卫能力。在经济方面，台湾也期盼强化台美产业链的整合，持续深化经贸的往来。不仅如此，台美之间已经从双边伙伴关系，升级成“全球合作伙伴”，未来双方会在过去三年多的基础上，不断加强台美在全球议题的合作。

蔡英文说，相信台湾可以和美国一起为世界带来更多贡献。台美是国际社会不可或缺的伙伴，也会是区域民主发展的关键行动者。

郦英杰祝贺蔡英文在昨天的大选中获胜，他指出，这次的选举表明，美国和台湾不只是合作伙伴，更是同一个民主社群的一份子，由共同价值观紧密联系着。

郦英杰为台美已经取得的长足进展感到骄傲，并坚信美国和台湾将持续携手同心，再创新局。

