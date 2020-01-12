“郭家军”仅一人当选立委 郭台铭：个人没有得失

刚落幕的台湾2020选举中，鸿海创办人郭台铭虽频频替亲民党站台，但亲民党在总统与不分区立委双双失利，“郭家军”中仅有民众党的高虹安顺利进入国会，参选土城区域立委的李缙颖也落选。

郭台铭12日在个人Facebook页面发文表示，“我个人没有得失，在过去几个月中提出许多政策，站在福国利民的立场上，乐意与新国会中肩负台湾未来政策走向的立委接触，身为中华民国和台湾的一份子，愿以个人经验及国际资源为台湾同胞的福祉努力！”

郭台铭指出，昨天（11日）的结果不能让所有人满意，但大家拥有共同的骄傲，那就是台湾的每一个人都可以用选票表达自己的意见，而每一位政治人物也都必需在选票前谦虚。

郭台铭强调，选举落幕，衷心期盼不同党派，不同立场或主张者，都能放下对立与仇恨，让台湾休养生息，“和平，安定，经济，未来”是我始终如一的坚持。谢谢所有支持郭台铭的朋友，这段时间对郭台铭的疼惜，爱护，我都感受到了，谢谢大家，让我们继续为台湾奋斗，为中华民国奋斗。

另据ETToday新闻云报道，民众党发起人、准立委蔡壁如强调，高虹安已经在团队里一阵子，大家关系就像是一家人，因此不存在要高虹安“裸退”的说法。属于柯文哲阵营的蔡壁如更是指出，与郭台铭阵营一直都是朋友，两个大老板（指柯文哲与郭台铭）都彼此欣赏，联络也“没有障碍”。