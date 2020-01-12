2020年选台北市长？蒋万安：做好在野监督工作

台湾2020大选结果揭晓，民进党总统候选人蔡英文以817万张选票顺利连任，立委席次部分，也拿下61席的过半席次；反观国民党总统候选人韩国瑜仅获得552万张选票，席次则只有35席，这也是国民党继2016年以来，第二次的大挫败。

面对民进党候选人吴怡农强势进攻依然守住自己席位的国民党立委蒋万安12日直言，好的民主政治是奠基在政党政治之上，国民党大选惨败有很多面向，不会只是单一因素，必须要彻底检讨反省，而且必须要迫切进行。

据联合新闻网报道，蒋万安并未回答是否考虑在2022年参选台北市长一职，仅说现阶段最重要是要做好立院在野监督角色。

蒋万安强调，国民党两次大选都惨败，证明我们离中间选民太远，这也是最大问题，包括论述、基层组织、吸纳年轻人、广增人才等，都必须要彻底改革。

蒋万安表示，500多万票只是维持基本盘，但只有基本盘无法重新执政，怎么样找出问题、彻底检讨，是现在必须要迫切进行的。

对于国民党主席一职，如今又以新北市前市长朱立伦、韩国瑜两人呼声最高，蒋万安认为，国民党惨败，要检讨的地方很多，不是今天短暂、一时片刻就可以解决，必须要痛定思痛、深刻检讨，从各个方面进行反省，必须要倾听各方声音，接近民意，抓准中间选民的想法。