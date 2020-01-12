中国首艘055型万吨驱逐舰入列

中国海军055型驱逐舰首艘舰艇南昌舰今天（12日）上午在山东青岛正式入列。

综合央视新闻与澎湃新闻报道，南昌舰舷号为101，是2020年中国海军入列的首艘舰艇，也是中国海军首艘万吨大驱加入战斗序列。

入列仪式上午9时许开始，海军领导宣布南昌舰归建入列和舰名、舷号，向南昌舰舰长授予军旗、向舰政治委员颁发命名证书。

海军南昌舰舰长周明辉表示，入列以后将抓紧时间进行全系统全科目的训练，形成作战能力，抓紧融入战斗体系，发挥好南昌舰的平台作用，进一步履行好南昌舰的使命任务。

南昌舰12日正式入列中国海军。（央广军事微博）

南昌舰是中国自主研制的055型万吨级驱逐舰首舰，先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力。

该舰2017年6月28日下水，2019年4月23日参加庆祝人民海军成立70周年海上阅兵。该舰的入列，标志着海军驱逐舰实现由第三代向第四代的跨越。

根据《海军舰艇命名条例》规定，驱逐舰以大、中城市命名。南昌是江西省省会，1921年8月1日中共在南昌发动起义，反抗当时国民党统治。中共将起义定义为是中国共产党独立领导革命战争、创立人民军队和武装夺取政权的开端，也是打响武装反抗国民党的第一枪。8月1日过后也成为大陆的建军节。